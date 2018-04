Teste do quinteto de arbitragem tem estreia discreta A experiência com dois assistentes extras na equipe de arbitragem teve uma estreia discreta na Liga Europa. Os novos auxiliares, que ficam atrás dos gols e se posicionaram até mesmo dentro do gramado em alguns lances, quase não foram exigidos nas 24 partidas desta quinta-feira. A medida é a principal novidade da competição, que substituiu a antiga Copa da Uefa.