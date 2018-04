Teste para o Mundial, Copa das Confederações começa em um mês

SÃO PAULO - Falta exatamente um mês para a bola rolar no novo Estádio Nacional de Brasília e dar início à Copa das Confederações, tradicional evento teste realizado pela Fifa um ano antes da Copa do Mundo. A competição, que será realizada em seis cidades-sede, será aberta com o jogo entre Brasil e Japão.

Esta será a nona vez que o torneio será realizado. As duas primeiras edições, sob o nome de Copa Rei Fahd, foram realizadas na Arábia Saudita, mas desde 2001 a competição passou a acontecer nos países que sediam a Copa do Mundo do ano seguinte.

Maior vencedor do torneio, com três conquistas (1997, 2005 e 2009), o Brasil será itinerante na competição. Depois da estreia em Brasília, o time comandado por Luiz Felipe Scolari jogará em Fortaleza, contra o México, e em Salvador, contra a Itália. Se avançar em primeiro do grupo, disputará a semifinal em Belo Horizonte - a classificação como segundo da chave faria o time voltar à Fortaleza. A decisão será no Rio, no estádio do Maracanã.

Uma das novidades do torneio é a bola. Denominada Cafusa, nome formado pelas sílabas iniciais de carnaval, futebol e samba, a bola que será utilizada na Copa das Confederações é composta por 32 gomos unidos termicamente. É a segunda vez na história que uma bola é confeccionada exclusivamente para a competição - a outra foi na edição passada, em 2009, realizada na África do Sul.