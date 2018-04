Testes contra o Alianza Lima abrem chance para jogadores no Palmeiras

O contexto da temporada abriu para o Palmeiras uma oportunidade diferente nesta terça-feira, para o jogo com o Alianza Lima, do Peru, pela Copa Libertadores. A decisão do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, deve levar o técnico Roger Machado a confiar em jogadores que não têm sido titulares, em uma rara ocasião de realizar apostas em uma partida do torneio continental.

Com a escalação definida de acordo com o desgaste dos jogadores e a prioridade à decisão do Estadual, quem deve levar preferência são atletas pouco utilizados em partidas anteriores. Nomes como o atacante Keno, por exemplo, devem aparecer na formação titular e ganharem chance para atuar desde o começo em uma partida importante, que será no Allianz Parque.

A partida será uma oportunidade interessante para Diogo Barbosa. O lateral, trazido do Cruzeiro, sofreu lesão na pré-temporada, estreou somente no sábado, contra o Corinthians, e pode ter contra o Alianza Lima chance para ganhar sequência de jogo. O mesmo pode valer para o zagueiro Edu Dracena, que após passar por pré-temporada mais longa, teve pouca chance de atuar em 2018.

O jogo com o Alianza Lima seria ainda uma boa oportunidade para o meia Gustavo Scarpa atuar. Um problema jurídico, porém, impede a utilização dele. O jogador está afastado enquanto aguarda a definição do seu contrato. Uma derrota recente na Justiça manteve a decisão favorável ao Fluminense de continuar o contrato dele vinculado ao clube carioca. O caso está na 70ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) e uma nova audiência está marcada para 14 de abril.

INGRESSOS

A torcida palmeirense já comprou 25 mil ingressos para a partida com o Corinthians, no sábado. A pré-venda terminou nesta segunda-feira, mesmo dia em que foi aberta a comercialização para o público em geral. Os valores variam de R$ 120 a R$ 300. Os bilhetes podem ser comprados pela internet ou na bilheteria do estádio (apenas no dia da final).