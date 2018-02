Têti vive dia de herói no Botafogo Autor do gol de empate (3 a 3) nos minutos finais do clássico com o Fluminense, no domingo, o meia Têti tinha motivos hoje para comemorar. O atleta distribuiu autógrafos e atendeu aos torcedores, que se aglomeravam em frente à sua residência, em Cabo Frio, sua cidade natal, localizada nas Região dos Lagos. "Foi uma partida inesquecível, que ficará guardada para sempre com muito carinho. Sonhava em jogar por uma grande equipe e disputar um clássico, mas fazer o gol no finalzinho e incendiar os torcedores do Botafogo no meu primeiro jogo no Maracanã foi mais do que eu imaginava. Pena que não saímos com a vitória, mas sei que estamos perto de conquistá-la", declarou Têti, que participou da campanha da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Botafogo.