Tetra italiano faz loja devolver dinheiro aos consumidores A rede de lojas de eletrodomésticos italiana Media World não gostou que o título Mundial fosse conquistado pela Itália. Antes do início da Copa, a empresa havia realizado uma promoção para os consumidores interessados em comprar um televisor de tela plana para assistir aos jogos da competição. Pela estratégia de marketing adotada pela empresa para atrair os consumidores, caso a seleção italiana conquistasse o tetracampeonato, todos os torcedores que adquiriram um aparelho teriam o dinheiro devolvido. A rede não quis revelar o valor do prejuízo, mas estima que ele custará "alguns milhões de euros" aos cofres da companhia. A data para a devolução do dinheiro ainda não foi divulgada. Aqui no Brasil, as Casas Bahia promoveram uma promoção parecida. Quem comprasse um televisor de plasma de 42 polegadas da marca Philips receberia outro por apenas R$ 1, 00, caso a seleção brasileira tivesse conquistado o hexacampeonato. Como o Brasil foi eliminado nas quartas-de-final pela França, os consumidores que já faziam planos para o segundo televisor ficaram sem a "pechincha". Notícia atualizada às 13h50 para acréscimo de informação.