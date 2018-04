Tevê e viôlencia causam queda de público Domingo, 18 de setembro. No Estádio do Morumbi, 31.180 pessoas passaram pelas catracas para ver o clássico entre Corinthians e São Paulo. Mas as TVs Globo e Record transmitiram o confronto para a capital e a Grande São Paulo. Segundo dados das emissoras, a Globo conseguiu 27 pontos de audiência nessa região e a Record 4. Cada ponto corresponde a 49,5 mil domicílios com, em média, três pessoas assistindo à TV. Assim, 4.306.500 viram o clássico ?na praça? da partida. Estaria esse fator influenciando as constantes quedas de público em jogos que há poucos anos lotavam estádios, juntamente com os problemas da baixa qualidade técnica dos jogos e da falta de segurança nos estádios? Para o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, os torcedores se sentem desestimulados a ir ao estádio. E dá números para exemplificar isso. ?Quando um jogo não passa na TV, nós vendemos antecipadamente uma vez e meia mais ingressos. Seria o seguinte: se compram 20 mil numa partida televisionada, comprariam 50 mil se não tivesse a televisão.? Citadini conta que, desde o fim dos ?mata-matas?, com o advento do campeonato por pontos corridos, ficou muito vago no contrato com as emissoras quais jogos poderiam ser transmitidos. ?Antes, apenas partidas decisivas como semifinal e final iam para o ar, mas hoje, como todas as rodadas teoricamente têm importância, ficou a cargo das TVs a escolha.? E o dirigente considera seu clube injustiçado. ?Não tenha dúvida de que vão preferir passar os jogos do Corinthians, porque dá sempre audiência. E nisso a gente é que sai prejudicado, claro.? Compensação ? Por outro lado, o São Paulo não se incomodou com a transmissão do clássico para a capital. De acordo com o superintendente de Futebol, Marco Aurélio Cunha, o clube não sofreu prejuízos, pois as cotas da televisão sempre superam o valor destinado pela arrecadação nas bilheterias, de 15%. ?E as TVs têm direito, por contrato, de transmitir jogos para a praça, então temos de respeitar?, disse. Marco Aurélio comemorou, inclusive, a presença dos 31.180 pagantes ao Morumbi, segundo maior público do Brasileiro. ?Foi muito bom, ainda mais nas condições dos times, que estão em posições intermediárias, sem lutar pela liderança.? O dirigente não acreditava em muito mais pessoas no estádio em caso da não transmissão para a capital. ?Não teríamos 60 mil no Morumbi, com certeza. Talvez uns 30% a mais?, afirmou. Levando em consideração a matemática do são-paulino, o público poderia ultrapassar os 40 mil e ser o melhor do Nacional. Até agora, o líder do ranking é o confronto Palmeiras x Corinthians, dia 29 de agosto, pela 27.ª rodada. A vitória corintiana por 1 a 0, gol de Jô, foi presenciada por 35.229 pagantes. No Rio, o presidente do Flamengo, Márcio Braga, acredita que a transmissão no Estado de jogos da equipe rubro-negra, quando ela atua em casa, contribui para diminuir o número de torcedores nos estádios. O dirigente, porém, lembrou que Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo e São Paulo deram à Rede Globo o direito de escolha das partidas transmitidas. ?Esses clubes recebem um maior porcentual de cota televisiva porque têm maior exposição da mídia. Também acho que tem muito jogo pela televisão?, declarou Braga. Mas é claro que é mais vantajoso para a Globo passar ao vivo o clássico entre São Paulo e Corinthians do que partidas de Figueirense ou Criciúma. O Ibope é maior?. Violência ? A falta de segurança nos estádios é certamente um outro obstáculo para os torcedores. Só neste ano, duas mortes em clássicos paulistanos. Domingo, o são-paulino André Silva Feliciano, de 17 anos, foi baleado após a partida com o Corinthians. Dia 2 de maio, o corintiano Marco Gabriel Soares, de 16 anos, foi espancado pelos rivais palmeirenses depois do confronto das duas equipes. Morreu dois dias depois. (Valéria Zukeran, Fábio Hecico, Marcos Rogério Lopes e Bruno Lousada)