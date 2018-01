Tevê: STJ mantém liminar da Globo Os ministros da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mantiveram hoje uma liminar que garantiu à TV Globo o direito de transmitir o Campeonato Paulista de Futebol. A Globo também poderá sub-rogar os jogos (transferir direitos) para a Rede Record. Conforme a decisão, a liminar valerá pelo menos até que seja publicada uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia dado ganho de causa à Federação Paulista de Futebol (FPF). A disputa judicial começou depois de a FPF fechar um contrato com o SBT para a transmissão dos jogos. A Globo alegou que tinha prioridade, já que transmitiu o campeonato do ano passado.