Tevê transmite Série B já na sexta-feira A FBA (Futebol Brasil Associados), entidade que representa os times participantes do Campeonato Brasileiro da Série B, vai reunir todos seus filiados nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, para assinar o contrato com a Globosat para a transmissão dos jogos pela televisão. Na realidade, o acordo já está fechado e só falta ser ratificado pelos clubes. A reunião acontecerá num hotel em Copacabana, a partir das 14 horas. A SporTV começa a transmitir os jogos nesta semana, com três partidas na sexta-feira à noite, com destaque para América-RN x Botafogo, no estádio Machadão, em Natal. Os outros dois são: Paulista x América-MG e Santa Cruz x Remo. Já no sábado à noite, a transmissão será da Record, emissora que recebeu os direitos da primeira fase da Globosat - a estréia será com Caxias x Palmeiras. A Globo só irá mostrar as partidas da fase final do campeonato. A Globosat pagará R$ 7 milhões aos clubes. A CBF também ajudará os participantes da Série B com mais R$ 10 milhões para cobrir despesas com transportes aéreos e hospedagens, enquanto o acordo com a BR Distribuidora e a Varig, num montante de R$ 7 milhões, vai cobrir os gastos com passagens aéreas. Mudanças - A quinta rodada da Série B sofreu novas alterações de horários feitas fora do prazo mínimo exigido pelo departamento técnico da CBF, que é de oito dias. As modificações foram autorizadas porque as partidas não estão incluídas na televisão. Confira as alterações: São Raimundo/AM x Gama/DF - das 16 para as 18 horas; Marília/SP x Joinville/SC - das 16 para as 19 horas; CRB/AL x Mogi Mirim/SP - 16 para as 17 horas; Avaí/SC x União São João/SP - 16 para as 18h30.