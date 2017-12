Tevê vai impor ?adaptações? à Série B Sem Palmeiras e Botafogo ou outro clube de expessão nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro de 2004 vai precisar de algumas adaptações no que diz respeito à transmissão das partidas. Como o forte da competição vai se concentrar na Região Nordeste e no interior de São Paulo, a Futebol Brasil Associados (FBA), entidade que representa o interesse da maioria dos clubes da Segunda Divisão, está negociando com emissoras de TV alguns pacotes específicos. A TV Globo, por exemplo, deve dispor a tarde dos sábados para transmitir para Norte e Nordeste confrontos envolvendo clubes das duas regiões. Já a Record deve ficar mais centrada nas partidas com equipes de São Paulo ? capital e interior. Os demais jogos ficariam a cargo da Sportv e do Pay-Per-View. ?O contrato deve ser assinado na segunda quinzena de janeiro. Está tudo bem encaminhado?, disse o presidente da FBA, Peter Silva. A Série B, em 2003, movimentou em torno de R$ 22 milhões. A expectativa é de que o dobro dos recursos seja utilizado em 2004. Silva reconhece que falta um clube de apelo popular, como Palmeiras e Botafogo, para fortalecer o produto ?Série B? em 2004. Mas comenta com entusiasmo que a organização do torneio em 2003 permitiu ?a abertura de portas? que será benéfica para todos os clubes participantes do próximo campeonato. Peter Silva também joga com a retomada do interesse pela Segunda Divisão a partir de 2005. ?Como ao final de 2004, caem quatro da Série A, vai haver uma rotatividade grande entre as duas séries e os dois campeonatos vão-se fortalecer.? A Assessoria de Imprensa da Globo Esportes, empresa responsável pelos contratos esportivos da TV Globo, informou que a grade de transmissão da Série B de 2004 ainda não foi decidida, mas que a emissora está planejando uma transmissão continuada da Série B. De acordo com a assessoria, a ausência de equipes como Palmeiras e Botafogo não diminui o interesse da emissora pela Série B.