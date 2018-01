Tevês continuam disputa pelo futebol A Federação Paulista de Futebol vai discutir medidas legais por causa da transmissão do jogo entre Santo André e Santos, sábado, pela Globo. De acordo com a última decisão da Justiça, na sexta-feira, segundo parecer do desembargador Mohamed Amaro, 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça, os direitos de exclusividade do Paulistão/2003 pertencem ao SBT. "A ética e o direito estão ao nosso lado. Agora temos de estudar quem foram os prejudicados pela transmissão da Globo, mesmo que tenha sido feita de maneira precária", explicou neste domingo Marco Polo Del Nero, vice-presidente da FPF. O SBT e seus patrocinadores (Pfizer, Vale Refeição, Fiat, Bradesco e Casas Bahia) foram prejudicados e já que pagaram para mostrar os jogos sem concorrência. E, segundo informações, perderam da Globo por 14 pontos a 4 pontos. Depois, o SBT fez sozinho o jogo entre Marília e Corinthians e, neste domingo, Paulista e São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo gerente de comunicações da Record, Roque Freitas, o programa "Cidade Alerta" (Record) acabou superando o jogo entre Marília e Corinthians (SBT) por 14 pontos contra 12. "A Record, que recebeu o repasse de algumas partidas da Globo, tentou exibir o jogo de Marília, mas o juiz local impediu a transmissão. Em Jundiaí, a Globo chegou a entrar com um caminhão no Estádio Jaime Cintra, que acabou saindo", disse Marco Polo. Segundo Marco Polo, a Globo só não foi impedida de fazer a transmissão do jogo de Santo André porque nenhum juiz foi encontrado na cidade. "Eles mostraram o jogo com duas câmeras, sem repórteres de campo e com o narrador e comentarista nos estúdios", explicou o dirigente. A FPF admite que a batalha jurídica com a Globo poderá continuar esta semana e, por isso, o departamento jurídico da entidade ficará em plantão permanente. Em uma semana, entre os dias 17 e 24, os direitos de transmissão mudaram de mão quatro vezes. E o SBT também tem um projeto para o Brasileiro, o que poderá criar nova disputa com a Globo. O próximo jogo do Paulista a ser transmitido em canal aberto será Ponte Preta e Palmeiras, na quarta-feira, às 21 horas. Esse jogo seria exibido pela Record caso a Globo tivesse recuperado os direitos de transmissão. É possível que o caminhão da Record tente entrar no Moisés Lucarelli. O SBT, até prova em contrário, é quem tem o direito de exibição do jogo. Ainda na semana, a SporTV fará Corinthians e Portuguesa na quarta; Santos e Paulista, na quinta. A ESPN Brasil mostrará São Paulo e Juventus na quinta. O Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo também acompanha a questão das emissoras e o presidente Rinaldo Martorelli aguarda uma posição final da Justiça. Caso o SBT ganhe mesmo o direito de transmissão até o fim, a Globo deverá receber uma comunicação do Sindicato para o pagamento dos direitos de arena aos jogadores de Santo André e Santos. "A Globo normalmente nunca nos criou nenhum tipo de problema nesse sentido", diz Martorelli. Além do caso das tevês, o Sindicato também recebeu reclamações de atletas de dois clubes - um da Capital e outro do Interior - em relação aos jogos das 11 horas por causa do calor. "Estamos fazendo uma enquete com jogadores dos clubes que disputam o Paulistão. Se a maioria condenar o horário por causa do calor, vamos solicitar que a Federação Paulista transfira os jogos para a tarde", disse neste domingo Martorelli.