Tevês mostram futebol de São Paulo O Campeonato Paulista está agradando, pelo menos às emissoras de televisão. No final de semana, quatro emissoras irão transmitir jogos das três divisões do Campeonato Paulista. Os horários alternativos vêm sendo o motivo da alegria das televisões, que conseguem se livrar da concorrência dos jogos do Torneio Rio-São Paulo. No sábado, às 11h00, a Rede Record irá mostrar a partida entre Santo André e o líder América, direto do estádio "Bruno José Daniel". O jogo é válido pela nona rodada da Série A-1. Ainda pela elite do futebol paulista, a ESPN Brasil transmite no domingo, também às 11h00, o jogo entre Ituano e Botafogo, direto do estádio "Novelli Junior", em Itu. Mas as emissoras menores também encontraram no futebol um meio de conseguirem atrair os telespectadores. A Rede TV se adaptou no horário das 18h00 o seu filão. Neste domingo a emissora transmitirá Bragantino e Flamengo, de Guarulhos. Fechando o final de semana, a Rede Vida, que fez uma parceria com a Federação Paulista de Futebol, é a responsável em levar o futebol da Série A-3 ao telespectador. Desta vez o confronto escolhido foi o jogo entre Barretos e o líder Oeste de Itápolis, a partir das 10h00, em Barretos.