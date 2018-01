Tevês: STJ pode reconsiderar decisão Um dia depois de a Globo ter garantido o direito de transmitir com exclusividade o Campeonato Paulista de 2003, os advogados da Federação Paulista de Futebol pediram hoje ao presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Nilson Naves, que reconsidere a decisão de seu vice, Edson Vidigal, favorável à emissora de Roberto Marinho. Segundo o STJ, Nilson Naves deverá tomar uma decisão amanhã. A federação quer que prevaleça o contrato firmado com o SBT para a transmissão de 22 jogos. A Globo alegou que tinha o direito de preferência na assinatura do acordo já que transmitiu o campeonato do ano passado. Edson Vidigal considerou que havia riscos de prejuízos para a Globo que já teria assumido compromissos com anunciantes. A disputa judicial em torno do caso se arrasta desde outubro. Em outubro, a Globo havia recusado a proposta de pagar R$ 12 milhões pela transmissão de 12 jogos. Posteriormente, a federação cobrou o mesmo valor do SBT, mas garantiu o direito de a emissora de Silvio Santos exibir 22 jogos.