Tevez, a aposta de Kia que deu certo A aposta mais alta de Kia Joorabchian está dando certo. O argentino Tevez, contratado por US$ 22 milhões, teve adaptação surpreendente ao Corinthians. Ele é capitão do time sem a contestação de qualquer outro jogador. "Me sinto muito bem no Corinthians. Meu futebol cresce com o time", disse o jogador, depois dos dois gols que marcou contra o Coritiba, nos 3 a 0 de quarta-feira. Tevez já marcou 18 gols em 31 partidas pelo Corinthians. Ele havia deixado claro à imprensa argentina que o Corinthians serviria como um estágio para o futebol europeu. Só que está começando a criar laços com o clube e com São Paulo. Sua filha Florência, de três meses, tem sido a sua alegria, e feito esquecer a vontade de sempre viajar para Buenos Aires. Tevez tem entrado em campo com ela nas últimas partidas do Corinthians. E comemorado os gols com uma chupeta, em homenagem à filha. "Ela está me dando muita sorte. Estou feliz", diz o temperamental atacante. Sábado, o Corinthians enfrenta o São Caetano e o técnico Márcio Bittencourt deve aproveitar o bom momento para levar Carlos Alberto para o banco.