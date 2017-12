Tévez aceita jogar no Corinthians Carlos Tévez, o atual astro principal do time do Boca Juniors, está disposto a mudar-se para o Brasil. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo jornal "Clarín", o mais importante do país, que indicou que o jogador - considerado pelos analistas esportivos argentinos como o "sucessor de Diego Armando Maradona" - aceita a oferta de jogar no Corinthians. A confirmação foi realizada pelo representante de Tévez, Roberto Tessone. "Se a oferta econômica for conveniente, Tévez me disse que aceitará. Além disso, São Paulo está a apenas duas horas de viagem em avião de Buenos Aires", explicou Tessone, em referência à proximidade que o jogador teria de sua família, à qual é muito apegado. A oferta do Corinthinas seria de US$ 18 milhões por 100% do passe de Tévez. A oferta será analisada nesta segunda-feira pela comissão de diretores do Boca. Tévez também está sendo disputado pelo Atlético de Madri, que ofereceu ao Boca Juniors 18 milhões de euros. A oferta, até esta sexta-feira, era puramente verbal. O problema para a partida de Tévez tanto para o Brasil como para a Europa é que o presidente do Boca Juniors, Maurício Macri, estaria considerando que as ofertas brasileira e espanhola seriam "insuficientes". Segundo Tessone, Macri deseja 20 milhões de euros líquidos. Indicado como o "novo Maradona", tanto por sua habilidade no campo como por sua elevada capacidade de causar polêmica com a imprensa, Tévez protagoniza há várias semanas um duro confronto com os torcedores "bosteros" (do Boca) e seus colegas de time. O pivô do conflito é seu tórrido namoro com a curvilínea morena modelo Natalia Fassi. As medidas 1,70 de altura somadas aos 90-60-90 centímetros de busto, cintura e quadril estariam - reclamam torcedores e colegas - distraindo Tévez do treinamento para os jogos. O jogador, irritado com a interferência externa em seus assuntos pessoais, já declarou que não teria problema algum em abandonar seu país.