Tevez aceitou proposta para jogar na China, diz jornal

A segunda passagem de Carlos Tevez pelo Boca Juniors está perto do fim. O atacante argentino aceitou uma proposta do Shanghai Shenhua, da liga chinesa, para ganhar 84 milhões de dólares (R$ 265 milhões) em duas temporadas, segundo informa o jornal Olé desta quinta-feira.

Com contrato até junho de 2018, o atacante de 32 anos não conseguiu empolgar os torcedores quase um ano e meio após seu retorno ao futebol argentino. O jogador até chegou a considerar uma precoce aposentadoria. Um de seus poucos momentos de brilho neste período veio na última rodada do Campeonato Argentino, quando marcou duas vezes e comandou a vitória de sua equipe contra o River Plate, dentro do Monumental de Nuñez, por 4 a 2.

Ainda segundo a publicação, Tevez não teria renovado a matrícula de sua filha na escola e já teria comprado as passagens para a China. "O Boca já sabe do acordo. Dirigentes, pessoas do futebol, empregados do clube, todos", diz o texto.

O treinador Guillermo Barros Schelotto já disse que vai conversar com seu principal jogador para saber sobre seu futuro após a partida contra o Colón, que acontece neste domingo, e pode marcar o fim do novo ciclo do polêmico jogador do Boca.

"Carlos (Tevez) sabe que queremos que ele continue. Há decisões que vão além do econômico e do esportivo. Respeitamos e não podemos pressionar publicamente essa decisão".