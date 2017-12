Tévez admite querer jogar no Corinthians Em entrevista ao Canal Fox Sports na noite da sexta-feira, o atacante argentino Carlos Tévez, do Boca Juniors, admitiu ter reais intenções de deixar o mais popular clube de seu país e jogar ou na Espanha ou no Corinthians. ?Sei que é o mais popular de São Paulo. Vou me sentar com meu representante e escolherei a melhor proposta. Falarei com a minha família e se ela quiser eu vou. Se puder ir em dezembro, melhor. Todos estão sofrendo muito com o que está sendo dito da minha vida privada; minha mãe sobretudo?, disse. O jogador de 20 anos e artilheiro da Argentina nos Jogos Olímpicos de Atenas revelou que falou com dirigentes do Corinthians sobre a possibilidade de se transferir ao clube já no próximo mês, mas ?não disse que sim, ainda que esteja perto de uma negociação?. ?Seria bom para ir me adaptando, que deve ser o mais difícil?. A possível contratação do goleador pelo time brasileiro deve ser possível graças ao polêmico contrato do clube com a empresa MSI, do iraniano Kia Joorabchian.