Tevez ainda luta por vaga na Copa/2006 Carlitos Tevez chegou à Argentina como astro. Em ótima fase no Brasil, coroada com três gols no clássico contra o Santos, o atacante argentino voltou para casa cheio de prestígio e com mais chances de fazer parte do grupo que representará a Argentina na Copa. Convocado para dois amistosos da seleção ? contra a Inglaterra, em Genebra, no domingo, e contra o Catar, em Doha, no dia 16 ?, o atacante tentará mostrar que merece estar na Alemanha no ano que vem. Ao que parece, o único argentino que ainda não está totalmente convencido disso é o técnico da seleção, José Pekerman. Ele trabalhou com Tevez nas seleções de base da Argentina e contou com seus gols na campanha do ouro olímpico em Atenas, em 2004, mas ainda quer testar o astro em jogos internacionais para decidir quem fará parte do grupo de atacantes para o Mundial. A concorrência de Tevez é pesada. Para os amistosos, Pekerman chamou também Javier Saviola, do Sevilla, Julio Cruz, da Internazionale de Milão, e Hernán Crespo, do Chelsea. Desses nomes, somente Crespo é garantido como titular. Cruz vem fazendo boa temporada na equipe milanesa e já marcou 8 gols em 14 partidas na atual temporada. Saviola ainda não marcou pelo Sevilla, no torneio espanhol de 2005-06, e precisa mostrar que ainda pode ser útil à seleção. Além desses convocados, Tevez tem outros rivais na corrida por vagas no ataque argentino na Copa. Lionel Messi, do Barcelona, e Luciano Figueroa, do Villarreal. Messi foi fundamental para a conquista do Mundial Sub-20, em julho. Figueroa atuou na Copa das Confederações e fez gols importantes pelas Eliminatórias.