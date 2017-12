Tevez arrebentou. E já virou rotina. ?Desde que cheguei ao Corinthians, sonho em ser campeão. Jogo com garra e é por isso que o torcedor gosta tanto de mim. Não me recordo de ter feito três gols numa mesma partida antes. É importante para a gente do Corinthians.? Carlitos Tevez parecia não ter a dimensão do seu feito neste domingo no Pacaembu. Com três gols, o atacante argentino conduziu o Timão a uma histórica goleada sobre o rival Santos, bem ao tamanho do que Pelé fazia com o Corinthians quando ainda estava em atividade, há mais de 30 anos. Tevez, mesmo sem saber, fez igual. Humilhou o adversário sem nenhuma provocação. Fez o que sabe fazer de melhor: acreditar em todas as jogas e mandar a bola para as redes. Arrebentou. Sua saída de campo aos 30 minutos do segundo tempo, para a entrada do garoto Jô, fez o Pacaembu estremecer. ?Carlitos! Carlitos! Carlitos!?, entoaram os torcedores. ?Estou tranqüilo. Temos de seguir atrás dos nossos interesses. Foi uma boa vitória, mas não podemos pensar que já ganhamos. Temos de ter tranqüilidade, sempre?, disse o atacante. O Corinthians não ganhou nada ainda, mas já faz Tevez pensar na volta olímpica. ?Se a gente continuar jogando dessa forma, não há como perder o campeonato.? O jogador também comentou sobre sua reapresentação na seleção argentina para o amistoso do dia 12 contra a Inglaterra. Tevez briga por um lugar no time de José Pekerman na Copa de 2006. Com a chegada de Diego Maradona para a comissão técnica, Tevez ganha um forte aliado. Ambos são muito amigos. ?Boquistas? de coração. ?Quero agora pensar na seleção e em mais uma vitória nacional?, disse. Carlitos também admitiu para um jornalista argentino que estava neste domigo no Pacaembu que se sente desgastado com a maratona de jogos do Corinthians num curto espaço de tempo. Mas fará novo esforço para atuar bem por sua seleção. Sua convocação vai deixar saudades no corintiano. ?Devo ficar fora de duas partidas no Brasileiro, contra o Coritiba e São Caetano.? O atleta não quis entrar em detalhes sobre episódio com o goleiro Saulo, flagrado pelas emissoras de rádio atrás do gol. Ele pediu ao goleiro para beber da sua água. Saulo respondeu que cuspiu na garrafa.