Tevez chega à concentração e confirma que joga esta noite Após passar alguns dias em Buenos Aires, por causa da morte de seu avô, o atacante argentino Carlitos Tevez chegou nesta manhã ao Brasil e, por volta de meio-dia, se uniu ao elenco na concentração do time num hotel da região da avenida Paulista, em São Paulo. A comissão técnica do Corinthians confirmou que o craque jogará contra a Universidad Católica, às 21h45, no Pacaembu, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. De acordo com o preparador físico Fábio Mahseredjian, Tevez não treinou enquanto esteve na Argentina. Mesmo assim, o atacante não deverá ter problemas físicos por causa dessa interrupção nos treinamentos. A partida contra a equipe chilena vale a liderança isolada do Grupo 4 da Libertadores. Corinthians e Universidad Católica venceram na estréia e têm a companhia do Tigres (México) na primeira colocação, com três pontos. Nesta terça, o clube mexicano venceu o Deportivo Cali (Colômbia) por 5 a 4, em Monterrey.