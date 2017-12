Tevez chega para apagar incêndio A volta de Tevez é a principal esperança do elenco para apagar o princípio de incêndio no Corinthians após a derrota para o São Caetano. O atacante desembarca nesta sexta-feira em Cumbica, vindo da Argentina, treina à tarde e, mesmo reclamando de desconforto muscular, já está escalado por Antônio Lopes para o duelo com o Internacional, domingo, no Pacaembu. ?A volta do Tevez será muito boa para nós. Ele luta muito e acaba inibindo os adversários por sua grande qualidade?, afirmou o zagueiro Betão, capitão do time na ausência do argentino. O zagueiro espera, e atua como porta-voz dos corintianos, que o artilheiro da equipe na competição com 18 gols faça faler o retrospecto da equipe com ele em campo. Das 39 rodadas realizadas até o momento no Campeonato Brasileiro, Tevez esteve presente em 26, ou seja, exatos dois terços. E infernizou as defesas rivais. Foram 18 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas. Um invejável aproveitamento de 74,4% dos pontos em jogo: foram conquistados 58 de 78 possíveis. Até o ataque mais positivo do Nacional (81 gols) ganha maior destaque quando Carlitos está atuando. Com ele, são 2,38 gols em média por encontro, contra 1,46 com sua ausência. A única desvantagem é em relação aos gols sofridos. A defesa sofre 1,53 contra 1,07 sem ele. Os números mostram o que muitos não escondem. O Corinthians ficou dependente das belas apresentações do argentino. ?Ele não é o melhor atacante da Argentina, é o melhor do mundo?, chega a exagerar o técnico Antônio Lopes, sempre quando questionado sobre o seu principal goleador. Com sua garra, espírito de luta, de não desistir nunca de um lance, Tevez conquistou o torcedor corintiano, a admiração dos companheiros e começa a deixar o técnico da seleção de seu país eufórico. José Pekerman começa a, com freqüência, chamar o ex-atleta do Boca Juniors. Tanto que o escalou desde o início no duelo contra a Inglaterra, no sábado. Contra o Catar, ontem, foram apenas 8 minutos em campo. Porém, pelo fato de estar sendo poupado pelas dores musculares. Dores estas que, de acordo com os médicos corintianos, não serão problemas para domingo. Os companheiros agradecem. ?O Tevez faz muita falta à equipe e sua volta será um grande reforço?, enfatizou Nilmar, que está bastante entrosado com o parceiro. Até o ?esquentado? Fábio Costa rende-se à disposição e importância de Carlitos. ?Ele tem representatividade grande no grupo e está bem entrosado com o Nilmar. Espero que façam uma grande partida no domingo?.