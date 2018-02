Tevez: confusão em discoteca O novo ídolo corintiano arrumou mais uma encrenca em Buenos Aires. Tevez, o craque por quem a MSI gastou mais de US$ 20 milhões, se envolveu numa briga na saída de uma discoteca às 6h desta segunda-feira. Segundo relato do dono da discoteca, Tevez passou a noite no local com alguns amigos e ?teve um bom comportamento?. O problema ocorreu quando ele estava indo embora. Tevez pegou seu carro no estacionamento e, quando manobrava para sair, bateu de leve em outro carro que também saía. O motorista do outro carro desceu para reclamar, mas o jogador não quis conversa e foi logo lhe dando um soco no olho. A agressão foi o estopim de uma briga que envolveu os amigos de Tevez e os do outro motorista. Há pouco mais de um mês, Tevez agrediu um fotógrafo que o flagrou com sua nova namorada ? a modelo Natalia Fassi, de 27 anos. Tevez, que tem 20 anos, começou a namorá-la quando voltou da Olimpíada. Ele abandonou a namorada com quem estava há dois anos (Vanessa Mansilla), que espera um filho seu. Tevez jogará amanhã seu último jogo com a camisa do Boca. Em Buenos Aires, o time enfrentará o Bolívar na final da Copa Sul-Americana ? a equipe boliviana venceu por 1 a 0 em La Paz. Ele deverá ser apresentado pelo Corinthians segunda-feira.