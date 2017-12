Tevez: Corinthians tenta evitar punição Preocupação no Corinthians. A derrota para o São Caetano por 2 a 0, sábado, no Pacaembu trouxe como maior prejuízo a expulsão de Tevez. A principal estrela corintiana confirmou nos microfones dos repórteres haver xingado a mãe de Anselmo da Costa de ?piranha?. O jogador afirmou ter apenas retrucado um palavrão do árbitro. Mas Anselmo, no seu relatório, colocou apenas ter sido xingado. Tevez e Sebá estão suspensos e não irão enfrentar o Internacional, quarta-feira, em Porto Alegre. Tevez, que já foi expulso contra o Atlético Mineiro, pode pegar uma suspensão pesada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). "Se ficarmos sem o Tevez ele fará muita falta ao nosso time. As pessoas precisam entender que ele apanha demais durante as partidas. Dá até para compreender que possa ter desabafado", afirma, preocupado, o técnico Márcio. Irritadíssimo, o atacante afirmou que a arbitragem de Anselmo da Costa foi a pior que enfrentou desde que chegou ao Brasil. "Só há punição aos jogadores. Os árbitros também deveriam ser punidos", disse, Tevez, tenso. O departamento jurídico do Corinthians já se organiza para tentar defender o jogador e também o técnico Márcio Bittencourt. A diretoria do São Caetano prometia no sábado enviar o teipe da partida onde o treinador teria agredido o volante Júlio César. "Ele deveria dar o exemplo, mas veio me dar um tapa na cara porque eu estava conversando com o Sebá. Estava pedindo calma e o Márcio por trás me deu um tapa. Isso não existe. Não é possível", reclamava o jogador do São Caetano. "Eu apenas cheguei perto do menino e o mandei ir para o vestiário do São Caetano descansar. Ele estava xingando o Sebá na entrada do nosso vestiário. Foi isso que aconteceu." Mas se a agressão for constatada, o treinador do Corinthians pode ser suspenso. Bittencourt confirmou, no entanto, que há a possibilidade de os afastados Carlos Alberto e Marinho retornarem à equipe em Porto Alegre, contra o Internacional, nas vagas de Tevez e Sebá. "Esses atletas precisavam melhorar tecnicamente e melhoraram. O Carlos Alberto tem todas as condições de voltar ao time, assim como o Marinho. Posso escalar os dois sem qualquer problema." O meia Roger alerta para um detalhe importante nessas últimas partidas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. "Nossa equipe demonstrou contra o São Caetano que está cansada. Nós tivemos um desgaste grande demais para chegar aos primeiros lugares do Brasileiro. E a cobrança veio. Nós não estávamos nem acertando os passes, de tão cansados. O reflexo de tanto esforço chegaria a qualquer momento. Precisamos descansar um pouco para recuperar as nossas forças", diz o meia. Mas não há tempo para descanso. Muito pelo contrário. O time tem uma seqüência importante e difícil pelo Brasileiro: Internacional em Porto Alegre, Ponte Preta em Campinas e o Goiás em São Paulo. "Temos de terminar bem esse primeiro turno. Queremos largar bem para brigar pelo título no final do Brasileirão", assume o meia Roger.