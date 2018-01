Tevez cumpriu promessa a Maradona O atacante Carlitos Tevez deixou o estádio Monumental de Nuñez - onde o Corinthians empatou com o River Plate por 1 a 1 - com a sensação de ter cumprido a promessa feita a Maradona. Apesar de não ter marcado o gol que garantiu a classificação do time brasileiro, Tevez acredita ter contribuído pela eliminação do rival do Boca Juniors. ?Não marquei o gol como Diego (Maradona) me pediu, mas cumpri a promessa de eliminar o River?. disse Tevez, após o jogo, em enrtevista à imprensa argentina. ?Como torcedor do Boca, sinto uma imensa alegria por isso (eli,inação do rival)?, acrescentou o jogador do Corinthians. Como a partida de ida, em São Paulo, terminou 0 a 0, o Corinthians se classificaria com vitória ou empate com gols. O gol da classificação foi marcado pelo zageuri Marinho, aos 46 minutos do segundo tempo. Maradona passou boa parte da terça-feira, véspera da partida, na concentração do Corinthians e disse aos jogadores do time brasileiro. ?Muchacos (Garotos). Se alimentem bem, porque vocês precisam ganhar?, recomendou. A Tevez, fez um pedido especial. ?Faça um gol e dedique a mim?, disse.