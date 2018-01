Tevez dá camisa do Corinthians a Kirchner O atacante argentino Carlitos Tevez, do Corinthians, foi recebido na noite desta terça-feira pelo presidente de seu país, Néstor Kirchner, onde entregou uma camisa autografada de seu clube e garantiu a simpatia do dirigente para com o time brasileiro. ?Agora sou torcedor do Corinthians!?, declarou Kirchner durante a cerimônia, sendo que ele é notório torcedor do Racing, de Avellaneda. O encontro não estava previsto na agenda oficial do presidente argentino e aconteceu na sede do governo.