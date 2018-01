Tévez dá entrada violenta e quebra a perna do rival; assista

Com dois gols, Carlitos Tévez foi fundamental para a vitória do Boca Juniors sobre o Argentinos Juniors por 3 a 1 pelo Campeonato Argentino. No entanto, o atacante também protagonizou uma cena bastante violenta e foi responsável pela fratura exposta na perna do rival Ham.

O argentino, que não foi expulso pelo lance, lamentou o ocorrido e nega que a entrada desmedida tenha sido intencional. "Fui na bola. Não tive a intenção. É um garoto. Estou triste porque não quis fazer mal a ele. É a primeira vez (que isso ocorre comigo). Agora vou vê-lo e pedir perdão", afirmou.

O Boca Juniors soma 55 pontos e continua na primeira colocação do Argentino. O vice-líder é o San Lorenzo, que ainda vai entrar em campo neste domingo, contra o Racing. Já o Argentinos Juniors está apenas na 17ª posição, com 29 pontos.