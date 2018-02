Tevez dá show e Manchester goleia pelo Inglês

MANCHESTER - Sem dificuldades, o Manchester United goleou o Derby County por 4 a 1 na tarde deste sábado, em partida válida pela 16.ª rodada do Campeonato Inglês. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Com o resultado, o time de Manchester chegou aos 36 pontos, um a menos que o líder da competição, o Arsenal, que ainda joga nesta rodada, quando enfrenta o Middlesbrough, no domingo. Já o Derby continua com seis pontos, na lanterna. A partida também marcou o 100.º gol do atacante galês Ryan Giggs com a camisa do Manchester United na Premier League. O jogador alcançou a marca aos 40 minutos do primeiro tempo. Já o destaque do jogo foi o ex-corintiano Carlos Tevez, que marcou dois gols. O primeiro aos 45 minutos da primeira etapa, enquanto o segundo gol anotado aos 15. O quarto gol do Manchester foi marcado por Cristiano Ronaldo, aos 45 da segunda etapa. O Derby County descontou com Howard, aos 31. Quem também venceu e ficou perto da liderança foi o Chelsea, que bateu o Sunderland por 2 a 0 no estádio de Old Trafford. Sem poder contar com o artilheiro marfinense Didier Drogba, que hoje teve o joelho esquerdo operado, o time londrino contou com o faro de gol do ucraniano Andriy Shevchenko, que abriu o placar aos 23 minutos em cabeçada após passe de Salomon Kalou. O segundo gol do Chelsea veio apenas aos 30 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti de Lampard. Já o Everton bateu o Fulham por 3 a 0 com todos os gols de Yakubu Aiyegbeni, jogador contratado junto ao Liverpool, que perdeu de 3 a 1 para o Reading no último jogo deste sábado. No estádio de St James' Park, o senegalês Habib Beye salvou a cabeça do técnico do Newcastle, Sam Allardyce, marcando um gol no último minuto que garantiu a vitória de 2 a 1 de seu time. Cameron Jerome abriu o placar para o Birmingham aos nove minutos do primeiro tempo e o nigeriano Martins já havia empatado para o Newcastle em cobrança de pênalti ainda na etapa inicial. A rodada começou com uma boa vitória de 3 a 1 do Portsmouth sobre o Aston Villa, e terminou com a derrota do Liverpool por 3 a 1 para o Reading, colocando mais uma vez pressão sob o técnico Rafa Benitez. Confira a rodada: Sábado, dia 8 Aston Villa 1 x 3 Portsmouth Chelsea 2 x 0 Sunderland Everton 3 x 0 Fulham Manchester United 4 x 1 Derby County Newcastle United 2 x 1 Birmingham City Reading 3 x 1 Liverpool Domingo, dia 9 Middlesbrough x Arsenal Bolton x Wigan Tottenham x Manchester City Blackburn x West Ham (atualizada às 17h23)