Tevez dá show na vitória do Boca Carlos Tevez mostrou nesta quarta-feira que é mesmo a principal estrela do Boca Juniors. O atacante de 20 anos deu show, na goleada de 6 a 0 sobre o Velez Sarsfield, em jogo antecipado da 7ª rodada do Torneio Abertura, primeira parte do Campeonato Argentino de 2004-05. Com o resultado, o Boca foi a 16 pontos. A exibição de Tevez começou aos 9 minutos, em chute forte que o goleiro Sessa rebateu e Guglielminpietro aproveitou para abrir o placar. Aos 37, ele cobrou falta, Schiavi desviou de cabeça e aumentou a diferença. O espetáculo de Tevez continuou na etapa final. Logo aos 2 minutos, livrou-se de dois zagueiros e deu passe para Jerez, que cruzou para cabeçada de Cardozo. Aos 13, sofreu pênalti, que Martin Palermo cobrou, para fazer 4 a 0. Tevez deixou sua marca aos 16, no quinto gol. Só não teve participação direta no sexto, de Fuentes, aos 20. O resultado alivia a pressão sobre o Boca, depois da derrota por 2 a 1 para o Independiente.