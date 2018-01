Tevez deixa o hospital em São Paulo Tevez teve alta e deixou neste domingo o Hospital São Luís, em São Paulo. O jogador argentino foi internado na sexta-feira, com uma infecção na canela da perna direita. E, por conta disso, não deve mais estrear com a camisa do Corinthians no próximo sábado, como estava programado, contra o América, no Morumbi. De volta a Porto Feliz, onde o Corinthians está concentrado, o jogador comprado por US$ 22,5 milhões tomará antibióticos fortes por dez dias. E ficará de repouso até terça-feira ? completando cinco dias parado ?, quando fará novos exames para saber se poderá voltar aos treinos. Orientado pelo seu procurador, Adrian Ruocco, Tevez saiu escondido às 8h30 deste domingo do hospital São Luís, sem dar entrevistas.