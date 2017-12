Tevez deixa treino e provoca tensão Algumas horas antes de ser julgado pelo STJD, quando poderá ser punido com vários jogos de suspensão, o atacante Carlitos Tevez provocou nesta sexta-feira um novo foco de tensão no Corinthians. O jogador teria se irritado com o técnico Marcio Bittencourt nos treinamentos da manhã e deixado o treino no Parque Ecológico do Tietê antes do previsto. Márcio nega que tenha havido qualquer tipo de problema com o jogador. ?Olha. Eu sei que há profissionais (jornalistas) bons, mas tem muita gente que vem aqui apenas para ver fantasmas?, disse o técnico, demonstrando evidente irritação. ?Não tem nada disso. Não houve briga nenhuma?, garantiu. ?Eu fico triste e chateado de ver um negócio desses, porque não aconteceu nada. Vocês me conhecem. Eu nunca menti. Além do mais, se tivesse que tomar algum tipo de atitude eu tomaria, porque em campo, quem manda sou eu?, acrescentou. ?Se tivesse alguma coisa eu seria o primeiro a falar. Mas pergunta para ele se ele está contrariado?, finalizou o treinador. As especulações foram muitas. Comentou-se no treino que como dificilmente será absolvido no julgamento de hoje, Tevez teria pedido dispensa para viajar para a Argentina e o técnico não teria autorizado. Márcio também nega essa versão. ?Ele me disse apenas que tinha dormido muito mal à noite, por causa de problemas com Florência (a filha de Tevez)?, resumiu o treinador.