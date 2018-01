Tevez depende de teste para jogar O atacante argentino Carlitos Tevez fará um teste no treino desta terça-feira à tarde para saber se poderá defender o Corinthians no jogo de quarta-feira, contra a Ponte Preta, no Pacaembu. Ele sente dores no tendão do pé direito e deve ser desfalque para o técnico Tite. Outro problema para Tite é Rosinei, que também está contundido - sofreu torção no tornozelo direito. Caso eles não possam jogar, Dinelson e Marcelo Mattos devem entrar no time titular.