Tevez desencanta, mas West Ham perde para o Tottenham Depois de quase sete meses, Carlitos Tevez voltou a marcar. O argentino finalmente desencantou, mas não conseguiu impedir a derrota em casa, e de virada, do West Ham para o Tottenham, por 4 a 3, neste domingo, pela 29.ª rodada do Campeonato Inglês. Tevez não marcava um gol sequer desde que saiu do Corinthians. A última vez que ele balançou as redes foi na vitória corintiana sobre o Fluminense, por 2 a 1, dia 16 de agosto, pelo Brasileirão. O West Ham saiu na frente e terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0, gols de Noble e Tevez. Na segunda etapa, o Tottenham empatou, com Defoe e Tainio, aos 17, mas Zamora botou os anfitriões na frente novamente, aos 40. A alegria do West Ham durou só até a marca dos 44, quando Berbatov voltou a empatar. O castigo maior para o time de Tevez aconteceu nos descontos, quando Stalteri virou o placar e decretou a vitória do Tottenham. Apesar do fim do jejum do argentino, o West Ham segue na lanterna da tabela, com 20 pontos. O Tottenham, com 42 pontos, é o oitavo colocado. No outro jogo do dia, o quinto colocado Bolton (com 47 pontos) vacilou e foi derrotado em casa, por 2 a 1, pelo décimo colocado Blackburn (40 pontos).