Tevez desfalcará Corinthians até julho O técnico da Argentina, José Pekerman, divulgou nesta segunda-feira a lista dos 23 jogadores que irão disputar a Copa Confederações na Alemanha e o corintiano Carlitos Tevez está entre eles. Por conta disso, o jogador só deverá retornar ao clube paulista no jogo contra o Fortaleza, no dia 3 de julho. Pekerman, no entanto, decidiu poupar os clubes argentinos que disputam a Libertadores. O goleiro Roberto Abbondanzieri, do Boca Juniors, e os meias Javier Mascherano e Lucio González, do River, não serão levados para a Alemanha. O goleiro Germán Lux (River) é o único jogador inscrito que atua na Argentina. Boca e River ainda disputam a Copa Libertadores e têm chances de chegar à semifinal da competição, marcada para o mesmo período da Copa das Confederações. A seleção argentina viajará para a Alemanha na quinta-feira e estreará na competição no dia 15, contra a Tunísia. Austrália e Alemanha são as outras equipes do grupo. O outro grupo é formado por Brasil, Grécia, Japão e México. Veja a lista de convocados: Goleiros: Leonardo Franco - (Atlético de Madrid-ESP) Germán Lux - (River Plate-ARG) Wilfredo Caballero - (Elche - ESP) Defensores: Walter Samuel - (Real Madrid - ESP) Juan Pablo Sorín - (Villarreal- ESP) Javier Zanetti - (Inter-ITA) Gabriel Heinze - (Manchester United-ING) Gonzalo Rodríguez - (Villarreal-ESP) Diego Placente - (Bayer Leverkusen-ALE) Martín Demichelis - (Bayern Munique-ALE) Fabricio Coloccini - (Deportivo La Coruña-ESP) Gabriel Milito - (Real Zaragoza- ESP) Meio-campistas: Esteban Cambiasso - (Inter- ITA) Juan Román Riquelme - (Villarreal- ESP) Pablo Aimar - (Valência- ESP) Lucas Bernardi - (Mônaco- FRA) Mario Santana - (Palermo- ITA) Maximiliano Rodríguez - (Espanhol-ESP) Atacantes: Carlos Tevez - (Corinthians- BRA) Javier Saviola - (Mônaco- FRA) César Delgado - (Cruz Azul- MEX) Luciano Figueroa - (Villarreal- ESP) Luciano Galetti - (Real Zaragoza- ESP)