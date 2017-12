Tevez detona dirigente e esnoba Lula ?Buenas tardes?. O cumprimento sincero de Tevez antes de começar uma concorrida entrevista coletiva no Parque São Jorge, nesta sexta-feira, contrastou com desabafo e crítica do argentino a pessoas importantes que falaram a seu respeito nos últimos dias. Alternando descontração com momentos tensos, fez juras de amor ao Corinthians, agradeceu o carinho da torcida, mas detonou o vice Andrés Sanchez e cutucou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante esta semana, jornais ingleses garantiam a transferência de Tevez, já em janeiro, para o poderoso Chelsea, do milionário Roman Abramovich. Questionado sobre a possível saída do craque, Andrés Sanchez não pensou duas vezes. ?Ele tem contrato e fica no Corinthians,? garantiu. As palavras do dirigente deixaram Tevez inconformado. Sem esconder sua decepção com o que achou falta de respeito com sua pessoa, mandou um recado direto. ?O Sanchez não é ninguém para falar de mim?, detonou, sem temer as conseqüências. Ou futuras punições. E foi além. ?Se vou ou não (embora), quem responde é o Kia (Joorabchian, presidente da MSI) e o presidente do Corinthians (Alberto Dualib). Se ficarei 2 ou 3 anos aqui, é coisa minha, não dele. Estou inconformado?. Tevez tem vínculo com o Corinthians até 2009. A multa rescisória é de US$ 100 milhões. Apesar de as declarações soarem como vontade de sair, ele explica. ?Ninguém da Europa me procurou. Se o fizer, iremos conversar. Mas estou feliz aqui, assinei por 5 anos e espero cumprir. Estou tranqüilo no Brasil e me sinto muito bem no Corinthians?, afirmou. Revelou não ter contato com Sanchez. E também nenhuma vontade de ter. Depois de Sanchez, foi a vez de Lula. Atitude, porém, foi de esnobe. Você visitará o presidente semana que vem? ?Não sei, não recebi nenhuma ligação dele. Mas quando cheguei, ele disse que não me conhecia?. Campeão argentino, da Libertadores e Mundial pela Boca Juniors, além da medalha de ouro da Olimpíada de Atenas com a seleção argentina, Tevez deixou muito corintiano rindo à toa com sua futura perspectiva no futebol. ?Quero levantar a Copa do Brasil (entenda-se Brasileiro). Seria um orgulho grande para um argentino. Ser artilheiro pouco importa (está a 2 gols de Robson)?, revelou. ?E no ano que vem, conquistar a Libertadores, que seria muito bonito para os torcedores corintianos?. Torcida esta que já o elegeu um ídolo. ?Recebo um carinho grande nos jogos e treinos. Não sabia da enorme admiração fora dos campos. Só posso agradecer?. Calmo, admitiu ser péssimo cantor, mas bom compositor, um passatempo nas horas vagas. E, rindo, encerrou o papo. ?Obrigado e tchau?.