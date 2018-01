Tevez deve receber alta só amanhã Um argentino decidiu o jogo do Corinthians neste sábado em Marília. Não foram os milionários Tevez ou Sebastián Dominguez. Foi o humilde atacante Frontini, do Marília, que marcou aos 44 minutos do segundo tempo: 1 a 0. O Corinthians acumula a segunda derrota nos dois primeiros jogos do Campeonato Paulista. O time saiu outra vez vaiado do gramado. Outras notícias ruins no sábado: Tevez não deve mesmo estrear contra o América dia 29. E a MSI ainda não conseguiu fechar com Vágner Love. O time outra vez foi muito mal. Mereceu a derrota, que veio como um castigo em uma falha de Fábio Costa, que rebateu chute de Wellington Amorim nos pés de Frontini, que empurrou para as redes. "Eu falhei", admitiu Fábio Costa. "Tudo está ficando complicado", resumiu Betão. Dois dias de antibióticos e descanso fizeram Tevez começar a se recuperar da inflamação na canela da perna direita. O argentino deverá ter alta neste domingo do Hospital São Luiz/Morumbi. Mas passará ainda tomando fortes antibióticos por dez dias. Os vários pontapés que o atacante levou nos treinamentos provocaram um corte na perna, que infeccionou. Ele detesta utilizar caneleiras para se proteger. A sua estréia contra o América, prevista para sábado, tem enormes chances de ser adiada para a Quarta-Feira de Cinzas, dia 9 de fevereiro, diante do Rio Branco. As pancadas dos companheiros tiveram maior conseqüência porque foram direto na perna do jogador de US$ 22 milhões. O técnico da Seleção Portuguesa, Luiz Felipe Scolari, proíbe qualquer treinamento sem que todos os atletas estejam usando caneleiras. Kia x Love - Os médicos do hospital que ficaram tratando do jogador se recusaram a confirmar a criativa versão citada pelo Departamento Médico corintiano de que um desconhecido inseto -- as opções seriam pernilongo, mosquito e formiga - poderia ter provocado o inchaço. O médico Flávio Faloppa confirmou que Tevez não poderá fazer exercício até segunda-feira. Ou seja: serão três dias sem atividade física - péssimo para um jogador em pré-temporada. Por isso, a possibilidade de adiamento da estréia. Até o começo da noite deste sábado, o presidente da MSI, Kia Joorabchian, não havia conseguido convencer a diretoria do CSKA a reduzir o pedido de US$ 12 milhões por Vágner Love. Os contatos na Europa deverão prosseguir neste domingo.