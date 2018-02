Tevez deve se separar de modelo Os jornais argentinos dão como certa a separação de Carlos Tevez e sua namorada, a modelo Natalia Fassi. O rompimento partiu de Natalia, que não aceitou as traições do jogador. Fotos de Tevez, observando uma dançarina semidespida, publicadas nos jornais argentinos, irritaram a modelo, que não está atendendo mais às ligações do jogador. Segundo os jornais, Tevez ficou duas noites sem dormir, indo treinar direto da balada ? isso, faltando poucos dias para sua despedida do Boca Juniors, contra o Bolivar, sexta-feira, no La Bombonera, pela Sul-Americana.