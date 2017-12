Tevez dever ser titular da Argentina contra a Holanda Carlos Tevez deve ser anunciado nesta terça-feira por Jose Pekerman como um dos titulares do time que enfrentará a Holanda, na quarta, na decisão do Grupo C do Mundial. Deve formar dupla de ataque com Julio Cruz, jogador da Inter de Milão. Pekerman gosta de ter um jogador de força e não colocará Tevez ao lado de Messi. Saviola e Crespo deixariam o time por terem um cartão amarelo cada. Estão pendurados e, como a Argentina está classificada, podem ser poupados para o jogo das oitavas-de-final. Quatro? Seis? Talvez sete. Na Argentina, a discussão não é sobre se Pekerman vai poupar jogadores, mas sim sobre quantos não jogarão contra a Holanda. A Argentina precisa de um empate para ficar com o primeiro lugar do grupo. A idéia, não confirmada por Pekerman, é poupar jogadores que estão ?pendurados? com um cartão amarelo ou que não estejam 100% fisicamente. E o nome que preenche os dois requisitos é Gabriel Heinze, do Manchester United, que seria substituído por Gabriel Milito, jogador de 25 anos, do Zaragoza. O quarto a ter um descanso seria Riquelme. Ele é o jogador preferido de Pekerman. O time foi montado em torno dele e Pekerman nem sonha em não ter Riquelme em campo na hora do mata-mata. E como o reserva é Aimar, jogador de alto nível, não haveria tanto problema em descansar Riquelme. Outros jogadores cotados para entrar são Lionel Scaloni, do West Ham, e Leandro Cufré, da Roma. Poderiam substituir os laterais Burdisso e Sorín. Além de já estar classificada, a Argentina teria duas vantagens em ficar no segundo lugar. O jogo seria em Nuremberg, a 25 quilÔmetros de Herzogenaurach, onde o time está baseado desde o início do Mundial. Seria como ?voltar para casa?. E além disso, O jogo seria no domingo, com um dia a mais de descanso. Contra isso tudo, o fato de provavelmente pegar Portugal, adversário mais forte. Saviola, por exemplo, é claro ao dizer que prefere jogar contra o México. ?É uma equipe mais rápida, mas os portugueses têm alguns jogadores que podem decidir uma partida. Se pudesse escolher, preferiria o México.?