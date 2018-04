Tevez diz que Argentina comerá o Brasil em campo

A semana do confronto entre Brasil e Argentina começou apimentada. Depois de desembarcar em seu país, o atacante Carlos Tevez não mediu palavras e, em declaração à imprensa local, afirmou que os argentinos irão comer os brasileiros dentro de campo.

Veja também:

Brasileiros esgotam ingressos para duelo das Eliminatórias

Messi chega a Buenos Aires para jogo contra o Brasil

Eliminatórias - Classificação | Tabela

Eliminatórias: mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"Vamos querer comê-los dentro de campo. Nós somos os únicos que queremos apenas a vitória porque outro resultado não nos interessa", afirmou o atacante, para em seguida provocar novamente os brasileiros. "O Brasil virá com um pouco de medo".

Outro a se pronunciar com entusiasmo na segunda-feira foi o atacante Sergio Aguero. Para o jogador do Atlético de Madrid, a Argentina ganhará a partida "com os ovos". "Esperamos fazer uma boa partida. A Argentina precisa fazer seu jogo e ganhar com ''os ovos''. É um clássico e espero que ganhemos", declarou.

A Argentina está na quarta colocação das Eliminatórias da Copa do Mundo com 22 pontos e, se for derrotada pelo Brasil no sábado, em Rosário, pode ser ultrapassada pelo Equador - os quatro primeiros garantem vaga, enquanto o quinto disputa repescagem contra o quarto da Concacaf. O Brasil lidera com 27 pontos.