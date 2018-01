Tevez diz que fica no Corinthians Carlitos Tevez deu um susto nos corintianos nesta sexta-feira, ao não treinar. À beira do campo, apenas observava o coletivo. Com dores no tornozelo direito, foi poupado, mas garante que enfrenta o Figueirense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E, seguindo o ditado de que ?após a tempestade sempre vem a bonanza?, fez juras de amor ao clube e diz que permanece no Corinthians. Na semana passada, Tevez afirmou ser perseguido pela arbitragem e ameaçou ir embora. Estava cansado de apanhar. Nesta sexta, mais calmo, voltou atrás. ?Interpretaram errado minhas palavras. Eu disse que pensava em ir embora?, reclamou, para depois emendar. ?Não tenho mais vontade de deixar o Corinthians?, afirmou, sorrindo. Tentou, também, amenizar a polêmica sobre uma possível proposta para retornar ao Boca Juniors. ?Conversei com o presidente (Mauricio Macri) apenas como amigo. E não vou revelar o teor das conversas.? Numa entrevista que alternou risos em determinados momentos e semblante fechado, sério, em outros, Tevez garantiu não ter preconceitos, nem preferências em relação à imprensa brasileira. Sobre entrevistas suas estampadas nos jornais argentinos nesta semana, justificou que as concedeu porque seus compatriotas vieram ao País para saber sobre o jogo contra o River Plate. ?Atendi como atendo a vocês do Brasil, normal. Agora, exclusivas, não gosto e não vou dar nunca.? O argentino não gosta de falar sempre. Assim, não se importa da repercussão quando não respeitar tal determinação. ?Se eu quiser deixá-los esperando eu deixo, se não quiser...?, apelou para a má educação. Fazendo papel de bom moço, Tevez procurou amenizar suas reclamações quanto a mulheres no apito. Esquecido, alegou não ter dito nada do que foi publicado e exibido nas tevês e rádios. ?Jamais falaria mau das mulheres, até porque tenho uma filha?, amenizou. Sabe, contudo, que fez coisa errada. Das quais acabou repreendido até por sua mãe. Time - O Corinthians ganhou duas baixas de última hora para o duelo contra os catarinenses. O zagueiro Sebá, com dores da panturrilha direita, nem participou do coletivo. Rosinei, após bom trabalho, sentiu fisgada na coxa. Na zaga, entra Marinho. No meio, Hugo, Dinelson e Carlos Alberto disputam a vaga.