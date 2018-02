Tevez diz que pretende voltar a defender o Corinthians No dia que acabou com o jejum de sete meses sem marcar gols, o atacante Carlitos Tevez surpreendeu ao declarar na noite de domingo (horário de Brasília) que pretende voltar a defender o Corinthians. O argentino deixou a equipe paulista em agosto de 2006 para defender o West Ham, que ocupa a vice-lanterna do Campeonato Inglês. "Muitos dizem que saí de lá [Corinthians] pela porta dos fundos, mas não foi assim", disse o argentino ao programa Terceiro Tempo da TV Record. "Sei que vou voltar a dar à torcida o que ela quer. Podem ter certeza que vou voltar", acrescentou o jogador, que não informou quando pretende atuar novamente pelo clube do Parque São Jorge. Assim como havia dito outras vezes, Tevez reafirmou que deixou o Corinthians por causa da contratação do técnico Emerson Leão, que chegou ao time após a saída de Geninho. "O Leão é um treinador de história e respeito, mas sempre arruma problemas em seus clubes. Não queria ter problemas, mas ele não se comportou bem ao me tirar a braçadeira de capitão cinco minutos antes de um jogo sem me dizer nada. Depois, disse que era porque eu não sabia falar português", discursou. Campeão brasileiro de 2005 pelo Corinthians, Tevez revelou que recebeu uma oferta do Flamengo para disputar a Copa Libertadores da América, mas recusou. "Falei que não ia jogar em outro lugar no Brasil sem ser no Corinthians, e vou cumprir isso." Apesar de ter marcado o primeiro gol pelo West Ham depois de quase sete meses na equipe britânica - o tento saiu na derrota por 4 a 3 para o Tottenham -, o atacante portenho disse que ainda está se adaptando ao futebol local. "Aqui é muito diferente do Brasil. Foi como aí, demorei uns quatro meses para me adaptar. A torcida tem confiança em mim e sinto saudades do Corinthians. Mas aqui minha família está segura", declarou, referindo-se aos incidentes com a torcida corintiana, que chegou a atacar o carro do jogador após a partida com o Fortaleza - empate por 2 a 2, no dia 22 de julho. Além de Tevez, o West Ham também fechou por empréstimo a contratação do volante Javier Mascherano no início da temporada 2006/07 do futebol europeu. Assim como o atacante, o meia deixou o clube paulista repentinamente, mas depois de amargar a reserva, acertou a sua transferência para o Liverpool.