Tevez é apresentado no Corinthians O atacante argentino Carlos Tevez foi apresentado oficialmente como reforço do Corinthians nesta segunda-feira à noite. Bastante assustado com a movimentação, ele foi aplaudido de pé pelos conselheiros e convidados presentes ao banquete no Parque São Jorge. Depois de ser anunciado, o jogador fez um discurso simples: ?Estou muito feliz por estar no Corinthians. Obrigado ao presidente Alberto Dualib e ao senhor Kia Joorabchian. Espero corresponder à oportunidade?, disse. O presidente corintiano Alberto Dualib estava eufórico: ?É a maior da história do Corinthians. Ele é o primeiro do time que vai ser o número um do país.? Somente Tevez está sendo apresentado nesta segunda-feira. Os próximos reforços e até mesmo a definição do treinador ocorrerão a partir desta terça-feira.