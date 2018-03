Tevez é convocado para a seleção O técnico da Argentina, José Pekerman, convocou nesta sexta-feira 26 jogadores ?estrangeiros? para os jogos contra Equador (dia 4) e Brasil (dia 8), pelas Eliminatórias da Copa. O destaque é a volta ao grupo do atacante Carlitos Tevez, do Corinthians - ele não era chamado desde outubro, quando defendeu a seleção contra o Chile. A lista de convocados tem: Leo Franco, Coloccini, Duscher, Scaloni, Gonzalo Rodriguez, Sorín, Riquelme, Figueroa, Milito, Galletti, Samuel, Ayala, Aimar, Maxi Rodriguez, Zanetti, Cambiasso, Kily Gonzalez, Crespo, Cufré, Placente, D?Alessandro, Saviola, Lucas Bernardi, Heinze, Tevez e César Delgado. No dia 29, Pekerman fecha o grupo de convocados, quando chamará os jogadores que atuam no futebol argentino. Os escolhidos devem ser: Abbondanzieri e Palacio (Boca Juniors), Gallardo, Lucho González, Mascherano e Lux (River Plate), Belluschi (Newell´s) e Daniel Díaz (Colón). Para jogar na altitude de Quito, contra o Equador, Pekerman deve levar um time reserva. Poupando os titulares para o confronto com o Brasil, em Buenos Aires. A Argentina lidera as Eliminatórias e está praticamente classificada para a Copa do Mundo de 2006.