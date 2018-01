Tevez é eleito o melhor do Brasileiro Depois do título de campeão pelo Corinthians, o atacante argentino Carlitos Tevez foi eleito, na noite desta segunda-feira, o craque do Campeonato Brasileiro, durante a festa de premiação dos melhores da competição, realizada no Teatro João Caetano, centro do Rio. Além dele, foram premiados o técnico Muricy Ramalho, do Internacional, o árbitro Leonardo Gaciba (Fifa-RS) e a seleção do Nacional, formada por cinco atletas do Timão: Fábio Costa (Corinthians); Gabriel (Fluminense), Lugano (São Paulo), Gamarra (Palmeiras) e Gustavo Nery (Corinthians); Marcelo Mattos (Corinthians), Tinga (Internacional), Petkovic (Fluminense) e Roger (Corinthians); Tevez e Rafael Sóbis (Internacional). Os eleitos foram escolhidos por um colégio eleitoral de 400 votantes: os 22 capitães e técnicos dos times da Série A do Brasileiro, 235 jornalistas, e os demais são ex-atletas e personalidades do futebol. Durante a festa, também teve direito à premiação o artilheiro da competição, Romário, do Vasco, e os clubes campeões das Séries A, B (Grêmio) e C (Remo) receberam seus troféus. Já o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, foi agraciado na categoria ?Homenagem Especial?. O prêmio contou com algumas surpresas, como a disputa acirrada pelo posto de craque da competição entre Tevez, Gustavo Nery e Petkovic. Como o posto era o de quem recebesse mais votos, o lateral, por ser considerado quase uma unanimidade na sua posição, foi beneficiado, já que o argentino, tanto meio quanto no ataque, tinha mais concorrentes a lhe tirar votos. Outra curiosidade foi o empate em votos entre os goleiros Fábio Costa e Rogério Ceni, do São Paulo. No final, o goleiro corintiano ficou com o troféu, porque, de acordo com o determinado pelo regulamento, sua equipe terminou na frente do Tricolor. A entrega dos prêmios da 1ª edição do ?Craque Brasileirão 2005?, apresentado por Evandro Mesquita e Marisa Orth, foi intercalada com apresentações musicais. Alcione e Emílio Santiago cantaram ?Na Cadência do Samba?, de Luís Bandeira; Sandra de Sá e Toni Garrido, ?Zagueiro? , de Jorge Ben Jor; Luciana Mello, ?Aprendendo a Jogar?, de Guilherme Arantes; além de João Bosco que interpretou, sozinho, ?Incompatibilidade de Gênios?, de sua parceria com e Aldir Blanc; e com o Funk?n Lata, ?Aquarela do Brasil?, de Ary Barroso. A última etapa das festividades será neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, com a realização do ?Jogo das Estrelas?. De um lado, o Corinthians, do outro, a seleção do Brasileiro 2005. Fábio Costa, Gustavo Nery, Marcelo Mattos, Roger, contundido, e Tevez serão substituídos pelos segundos colocados de suas respectivas posições. Já Lugano não atuará porque viajou para o Japão, com o São Paulo, para a disputa do Mundial Interclubes da Fifa. Atraso - Tevez, o melhor jogador do campeonato e capitão do Corinthians, não teve a honra de levantar a taça de campeão. A entrega foi logo no início da premiação e ele não havia chegado ao local.