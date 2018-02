Tevez é eleito o ?Rei da América 2004? O atacante Carlos Tevez, recém-contratado pelo Corinthians, foi eleito o melhor jogador da América em 2004 pela tradicional pesquisa do jornal uruguaio El País. O diário elegeu ainda Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona, como o melhor da Europa na temporada. O argentino que atuou no Boca Juniors este ano superou por 20 votos seu compatriota Javier Mascherano, meia do River Plate. Em terceiro ficou o brasileiro Robinho, do Santos. Cerca de 400 profissionais de jornais, revistas e agências de notícias do continente participaram da enquete. Eleito o melhor do mundo pela Fifa, Ronaldinho Gaúcho assegurou mais essa premiação à frente do francês Thierry Henry, do Arsenal, e do checo Pavel Nedved, da Juventus. Técnicos - O técnico colombiano Luis Fernando Montoya, que segue internado após ser atingido por dois tiros durante uma tentativa de assalto, foi considerado o melhor treinador da América. Ele conquistou a Libertadores pelo Once Caldas, seu ex-clube, e ficou à frente do argentino Marcelo Bielsa. Na Europa, o português José Mourinho, do Chelsea, ficou com o título. Confira os 10 melhores jogadores da América em 2004: 1) Carlos Tevez (ARG) - 76 votos 2) Javier Mascherano (ARG) - 56 votos 3) Robinho (BRA) - 37 votos 4) - Luis González (ARG) - 37 votos 5) Juan Carlos Henao (COL) - 32 votos 6) José Saturnino Cardozo (PAR) - 26 votos 7) Léo (BRA) - 24 votos 8) Elano (BRA) - 23 votos 9) Diego Lugano (URU) - 22 votos 10) Rolando Schavi (ARG) - 22 votos