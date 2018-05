Tevez e Ganso estão entre os mais valiosos da Libertadores

A fase de grupos da Copa Libertadores começa na segunda-feira, e no papel fica claro que os clubes brasileiros e argentinos largam como favoritos ao título. Um levantamento feito pelo site Transfermarkt mostra que 11 dos jogadores mais valiosos da competição jogam nesses dois países.

O jogador mais caro do torneio é Carlitos Tevez, do Boca Juniors. Segundo o Transfermarkt, especialista em avaliação de atletas, o astro argentino que há pouco mais de seis meses era uma das estrelas da Juventus tem valor de mercado de R$ 67,5 milhões.

Tevez nunca escondeu o seu amor pelo Boca, e deixou o futebol europeu por vontade própria para voltar ao clube do seu coração. Ganhou o título argentino no ano passado, mas sofre com o atraso de salários.

Embora Tevez seja o mais valioso do continente com sobras, no âmbito mundial ele aparece num distante 220º lugar. O líder é seu compatriota Lionel Messi, que está avaliado em R$ 540 milhões.

O segundo na lista dos jogadores mais caros é um brasileiro: Ganso, do São Paulo, que vale R$ 40,5 milhões de acordo com o Transfermarkt.

O único entre os 12 primeiros da lista que não é nem brasileiro nem argentino é o atacante colombiano Ibarbo, que vai disputar a competição pelo Atlético Nacional. Mas ele pertence ao Cagliari – da Segunda Divisão italiana –, que o emprestou ao clube de Medellín.

Observando a lista dos brasileiros mais valiosos fica claro o equilíbrio entre as equipes, muito por causa da saída de importantes jogadores do Corinthians. A perda de seis titulares – Jadson, Renato Augusto, Gil, Ralf, Vagner Love e Malcom – jogou o campeão brasileiro para o sexto lugar no ranking dos clubes com elenco mais valioso entre os 32 que participarão da Libertadores. Entre os clubes nacionais, está à frente apenas do Atlético-MG.

O líder é o Boca Juniors, avaliado em R$ 382 milhões. O clube argentino, além de contar com Tevez, também tem muitos jovens jogadores promissores e que já são cobiçados por grandes times da Europa.

Um deles é o lateral Peruzzi (R$ 27 milhões), de 23 anos, e o meia uruguaio de apenas 18 anos Rodrigo Bentancur (R$26 milhões, e nos planos do Real Madrid). O segundo colocado é o River Plate, avaliado em R$ 360, 58 milhões.

NO TOPO

O brasileiro mais valioso é o Palmeiras. O elenco comandado por Marcelo Oliveira custa R$ 343,50 milhões, e o jogador mais caro é um dos mais queridos pelos torcedores: o atacante Dudu. O jogador que está há pouco mais de um ano e já recebeu sondagens de europeus está avaliado em R$ 27 milhões.

Dois jogadores da mesma posição dividem o posto de segundo mais caro do elenco. Os volantes Arouca e Jean valem, segundo o Transfermarkt, R$ 22,5 milhões cada.

O São Paulo tem um elenco avaliado em R$ 322 milhões. Além de Ganso, aparecem com destaque entre os mais caros o atacante argentino Calleri (R$ 33,75 milhões) e o zagueiro Rodrigo Caio (R$ 22,5 milhões) – ambos com mercado no futebol europeu.

No lado posto da tabela, o time mais “humilde” da Libertadores é o Trujillanos, adversário do São Paulo no Grupo 1. O elenco da equipe venezuelana está avaliado em apenas R$ 3,6 milhões.

OS MAIS VALIOSOS DA AMÉRICA

Entre os jogadores (valores em reais)

Tevez (Boca): 67,5 milhões

Ganso (São Paulo): 40,5 milhões

G. Martínez (River): 40,5 milhões

Elias (Corinthians): 36 milhões

Ibarbo (A. Nacional): 36 milhões

Calleri (São Paulo): 33,75 milhões

Giovani Lo Celso (Rosário Central): 33,75 milhões

Mammana (River Plate): 31,5 milhões

Marcos Rocha (Atlético-MG): 27 milhões

Dudu (Palmeiras): 27 milhões

Gino Peruzzi (Boca Juniors): 27 milhões

Sebastián Driussi (River Plate): 27 milhões

Rodrigo Bentancur (Boca Jrs): 26,1 milhões

Clubes:

Boca Juniors: 382 milhões

River Plate: 360,5 milhões

Palmeiras: 343,57 milhões

São Paulo: 315,2 milhões

Grêmio: 286,56 milhões

Corinthians: 283,05 milhões

Atlético-MG: 263,92 milhões

San Lorenzo: 43,40

Racing: 39,90

Rosario Central: 34,48