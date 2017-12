Tevez e Gustavo Nery: problemas A condição física do atacante Carlitos Tevez e as condições emocionais do lateral-esquerdo Gustavo Nery são as principais preocupações da comissão técnica do Corinthians, um dia depois da derrota por 1 a 0 para o São Caetano, num resultado que esquentou ainda mais a reta final do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Corinthians enfrenta o Internacional no Pacaembu, no jogo que está sendo considerado uma decisão para as duas equipes. A possibilidade de não ter os dois em plenas condições se transformou num foco de preocupação para o técnico Antônio Lopes. Tevez está com a seleção argentina que disputou amistosos contra Inglaterra e Catar e teria reclamado de dores musculares. O jogador só chega ao Brasil nesta sexta-feira e será poupado dos treinamentos. O craque deverá permanecer em repouso e fará apenas trabalhos de recuperação física. A situação de Gustavo Nery também preocupa. Ele foi informado ontem à noite, após o jogo, sobre a morte de um primo muito próximo e teria ficado extremamente abalado. Foi dispensado dos treinos de hoje e só se reapresentará amanhã. Apesar do problema, o lateral recebeu uma boa notícia hoje. O presidente do STJD, Luiz Zveiter disse que não pretende denunciar o jogador envolvido na jogada que resultou na expulsão de Dimba, do São Caetano. Antes de ser agredido por Dimba, Gustavo também tentou agredir o adversário. Após a expulsão de Dimba, as cameras de tevê captaram a imagem de Gustavo dando uma piscadela para o zagueiro Betão, como se estivesse sugerindo que havia escapado de uma punição apesar de ter cometido uma infração. Para Zveiter a jogada foi um lance natural de jogo e a piscadela acabou sendo um lance totalmente subjetivo, impossível de ser interpretado pela legislação. O técnico Antonio Lopes disse ontem após o jogo, que seu trabalho a partir de agora será resgatar a auto-confiança dos jogadores. ?Conversei com eles e procurei resgatar o ânimo do grupo. Eles estavam muito tristes com a derrota e de cabeça baixa. Nós já temos que pensar no Inter, pois continuamos com três pontos de vantagem e o confronto é na nossa casa?, disse o treinador. NOVO JUVENTUS - Para o presidente Alberto Dualib, o São Caetano é o novo Juventus. O Juventus sempre foi considerado ?asa negra? do Corinthians. Perdia de todo mundo, mas quase sempre ganhava do Corinthians. ?O São Caetano está assim. No primeiro turno eles ganharam do Corinthians e perderam a cinco seguintes. Desta vez, estavam quase caindo para a Segunda Divisisão e ganharam de novo?, disse. O São Caetano foi o único clube que venceu o Corinthians nos dois turnos neste campeonato.