Tevez: é hora de convencer nos clássicos Carlitos Tevez chegou no começo do ano ao Corinthians como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Os US$ 22 milhões utilizados pela MSI para trazer o atacante do Boca Juniors deram o resultado de marketing esperado e o argentino é um dos principais nomes do Campeonato Brasileiro. Mas apesar de artilheiro do time na temporada, com 20 gols, Tevez ainda não convenceu nos clássicos. O camisa 10 do Parque São Jorge não marcou contra os principais rivais. O jogador não se cansa de dizer que o mais importante é o time conseguir os resultados e ficar entre os primeiros colocados na classificação. Outro astro da equipe corintiano vive experiência contrária. Depois de deixar sua marca sobre Palmeiras e Santos, o meia Roger planeja festejar mais um gol, desta vez diante do São Paulo. ?Seria muito importante conseguir este feito em tão pouco tempo de clube.? Roger não acredita que o clássico tenha muitos gols, como ocorreu no primeiro turno ? São Paulo 5 a 1. ?Vai ser um jogo muito estudado.? O meia descarta a intenção de revanche ou vingança. ?O importante é a vitória. Por qualquer placar, pois poderá nos colocar de volta na liderança.? O meia festeja a estréia de Nilmar. ?Ele se movimenta muito e vai facilitar bastante o meu trabalho. Sempre está em posição privilegiada. É uma opção muito boa de passe.? O técnico Márcio Bittencourt confirmou a escalação de Nilmar, que só participou de um treino coletivo. Ele deve atuar pela direita, enquanto Jô vai pelo lado esquerdo. Tevez vai atuar centralizado, abrindo espaços para a chegada de Roger. A dúvida de Márcio está no meio-de-campo. Rosinei sentiu dores nas costas e pode ser substituído por Wendell.