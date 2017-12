Tevez: É hora de jogar com o coração Tevez sente que está a poucas semanas de entrar para a história do futebol da América do Sul. Se o Corinthians for campeão brasileiro, ele será o terceiro argentino a se consagrar no "território rival". Antes só Madruga, no Palmeiras de 1972, e Andrada, no Vasco de 1974, alcançaram feito semelhante. Não é por acaso que o atacante está tão entusiasmado para mais um importante jogo do Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Nada o assusta, nem a proximidade do Internacional, o cansaço do elenco ou a contusão de Roger. Tevez quer usar a estratégia que o fez várias vezes campeão. Já ganhou o Mundial Interclubes, a Libertadores e o Campeonato Argentino, todos com o Boca Juniors, e a medalha de ouro olímpica com a seleção de seu país. ?Vim para ser campeão, para fazer história. Não para o Corinthians ganhar vaga na Libertadores. Faltam sete partidas para sermos campeões?, afirmou Tevez. ?O momento é de jogar com o coração. E é o que estamos fazendo e faremos contra o Cruzeiro. Se o Corinthians jogar todas as partidas como fez contra o Vasco será campeão. O Internacional (vice-líder, com 6 pontos a menos) não dá medo. Tenho fome de glória.? O capitão do Corinthians, no entanto, confirma o desgaste físico do time com a seqüência de jogos e concentrações de 48 horas impostas pelo técnico Antônio Lopes. ?Estamos cansados com as viagens desgastantes como a que fizemos para Belém. Chegamos à meia-noite e às 9h30 estávamos treinando. Estamos também com a cabeça cansada pelas concentrações que nos deixam longe da família. Mas esse é o preço para ser campeão?, disse Tevez.