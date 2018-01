Tevez é internado e pode adiar estréia A partida deste sábado, às 18 horas, em Marília pelo Campeonato Paulista ficou em segundo plano para o Corinthians. O assunto principal na concentração em Porto Feliz foi Tevez. O argentino de US$ 22 milhões sofreu uma infecção em um corte na canela direita - graças às várias pancadas que levou nos treinamentos - e está internado para observação no hospital São Luís Morumbi em São Paulo. A expectativa é que tenha alta na segunda-feira, mas não há certeza. Tevez tem grande parcela de culpa porque não gosta de usar caneleiras e os pontapés dos zagueiros vão direto na sua perna. Sua estréia contra o América, no próximo sábado no Morumbi, está ameaçada. É possível que coloque a camisa corintiana pela primeira vez na quarta-feira de Cinzas, dia 9 de fevereiro, contra o Rio Branco. "Provavelmente ele sofreu um corte na canela que infeccionou por causa das pancadas nos treinamentos que estão muito fortes. A perna toda amanheceu muito inchada. Ficaremos dando antibióticos e observando a reação do seu organismo no hospital. A sua estréia contra o América no sábado está em dúvida. Vamos torcer para que seja liberado na segunda-feira", diz o médico Paulo Faria. A infecção de Tevez mexe com todo o plano de festa armado pela MSI. Desde o aluguel do estádio do São Paulo até o show pirotécnico que aconteceria. Sem a grande estrela, tudo se perde. A assessoria de imprensa da empresa informou que não permitirá que o atleta dê entrevistas no hospital. E ainda que, se a sua estréia for mesmo adiada - já que os antibióticos devem lhe debilitar fisicamente -, a partida contra o Rio Branco na Quarta-Feira de Cinzas é a saída. Ainda mais que o São Paulo irá enfrentar o São Caetano no ABC e poderá alugar novamente o seu estádio recebendo uma porcentagem de 25% da arrecadação líquida do jogo. Enquanto isso, o Corinthians irá fazer a sua segunda partida no Campeonato Paulista. Depois da derrota contra o Mogi Mirim em pleno Pacaembu, Tite fará de forma precoce estrear a primeira das contratações da MSI. Marcelo Mattos será zagueiro amanhã contra o Marília porque Wendell foi expulso. "A torcida está frustrada com a derrota para o Rio Branco e nós também. Precisamos nos recuperar porque o Paulista é curto. Mas estaremos prontos", jura o técnico.