Tevez e Lugano lideram pesquisa Dois estrangeiros que atuam no futebol brasileiro estão na briga pelo título de melhor jogador das Américas, na pesquisa realizada anualmente pelo jornal uruguaio El País. O argentino Tevez, do Corinthians, e o zagueiro uruguaio Lugano, do São Paulo, estão na liderança, segundo a última parcial da pesquisa, que conta com voto de jornalistas de vários países. Tevez mantinha uma ligeira vantagem sobre Lugano. O goleiro Rogério Ceni e o lateral Cicinho - ambos do São Paulo - também aparecem na pesquisa. O volante argentino Fernando Gago e o atacante Rodrigo Palacio, do Boca Juniors surgem mais atrás, com chances menores de vitória. Na consulta para se conhecer o melhor jogador da Europa, Ronaldinho Gaúcho confirma o favoritismo e aparece à frente dos britânicos Frank Lampard e John Terry. Entre os treinadores, a briga nas Américas está entre o colombiano Luis Fernando ?Chiqui? Suárez, os brasileiros Paulo Autuori e Carlos Alberto Parreira e o uruguaio Aníbal ?Mano? Ruiz. Na Europa, o português José Mourinho leva uma pequena vantagem sobre o italiano Fabio Capello e o espanhol Rafael Benítez. Os votos serão recebidos até esta quarta-feira. O resultado final deve ser divulgado amanhã.