Tevez e Messi podem ser titulares contra a Holanda Com a classificação para as oitavas-de-final da Copa já garantida, o técnico da seleção argentina, Jose Pekerman, revelou neste domingo, após os treinamentos em Herzogenaurach, que pode promover várias alterações para o jogo contra a Holanda, que decidirá a primeira posição do Grupo C. Pekerman pensa em poupar alguns dos jogadores que receberam cartão amarelo (o zagueiro Gabriel Heinze e os atacantes Saviola e Crespo), já que eles poderiam receber outro cartão e ficar de fora da partida das oitavas. Por isso, o técnico estuda formar o ataque com Carlitos Tevez e Lionel Messi - eles marcaram os dois últimos gols da Argentina na goleada sobre a Sérvia por 6 a 0. Para o lugar de Heinze, Pekerman pode escalar o zagueiro Gabriel Milito. Outro jogador que deve ser poupado é o volante Javier Mascherano, que está com uma pequena contusão no dedão do pé esquerdo. Caso comece jogando, o jogador corintiano pode ser substituído ao longo da partida por Fabrício Coloccini. "Não vamos mudar a nossa cabeça e forma de jogar. Somos uma equipe que rivaliza com o Brasil em termos de qualidade técnica e sabemos que com os últimos resultados seremos apontados como favoritos. Entretanto, não nos preocupamos com isso", contou Mascherano. O meia Lucho Gonzalez, com uma lesão na perna esquerda, só poderá voltar a jogar caso a Argentina alcance às quartas-de-final da Copa. Para garantir a primeira posição do grupo, os argentinos precisam de um empate contra a Holanda - a partida acontecerá na próxima quarta-feira.